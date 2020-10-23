Москва, , 18:18 — REGNUM Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 октября составила 26,8%, сократившись в сентябре на 2,6 процентного пункта. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба Банка России.

По данным регулятора, номинальный объём ОФЗ, принадлежащих иностранных инвесторам, к началу октября сократился до 3,019 трлн рублей с 3,067 трлн месяцем ранее. При этом общий объём рынка российских ценных бумаг вырос до 11,259 млрд рублей с 10,424 трлн рублей соответственно.

Согласно ранее обнароованным данным, в августе доля нерезидентов в российских ценных бумагах составляла 29,4%, в июле — 29,8%, в июне — 30,6%, в мае — 31,8%.

Комментируя эти данные, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что регулятор не наблюдает выхода нерезидентов с рынка «во всяком случае в последнее время». «Их объём на рынке ОФЗ остаётся стабильным, это около трёх триллионов», — отметила она.