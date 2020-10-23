Москва, , 18:20 — REGNUM В текущих условиях снижение ключевой ставки едва ли привело бы к росту кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, для положительного эффекта от снижения ключевой ставки необходимо предварительно добиться стабильного курса рубля.

«Снижать ключевую ставку можно, нужно, но возможно лишь в том случае, когда вы обеспечиваете стабильность рубля. Если в результате ослабления рубля падают доходы домашних хозяйств, ухудшаются ожидания инвесторов и работников, то снижение ставки отнюдь не приводит к взлёту кредитования, потому что люди не могут брать кредиты — они боятся», — сказал Колташов.