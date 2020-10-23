Москва, , 18:19 — REGNUM Для дальнейшего снижения ключевой ставки в России предварительно следует предпринять меры, которые укрепили бы рубль. Об этом 23 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Причём решением этого вопроса должно заниматься правительство РФ, а не Центральный банк.

«Правительство должно изменить ситуацию на валютном рынке, предложить какие-то дополнительные инициативы на внутреннем рынке и тогда уже Центральный банк может снизить ключевую ставку еще раз, поддержав экономическое оживление. Пока же мы наблюдаем, что ростки экономического оживления, которые у нас появились летом они были изрядно потоптаны в ходе девальвации рубля осенью. И происходило это на фоне повышения мировых цен на нефть и ослабления американской валюты», — заявил Колташов.

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