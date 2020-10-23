Москва, , 17:56 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) России в будущем может продолжить снижение ключевой ставки. Об этом 23 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«В перспективе ставка может быть еще снижена. Этого нельзя исключать», — сказал Колташов.

Однако дальнейшее снижение уровня ключевой ставки требует целого ряда мероприятий, в которых Центральный банк не может играть центральной роли, считает экономист.

«Нет иных поддерживающих рубль инструментов. Не монетарных инструментов — инструментов иного рода, которые касались бы государственных законов и государственной политики», — заявил Колташов.

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