Москва, , 17:40 — REGNUM Центральный банк России принял правильное решение, не став понижать уровень ключевой ставки. Об этом 23 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«На самом деле Центральный банк РФ свою работу в значительной мере выполнил. То есть он снижение ставки в достаточном, по крайней мере, сейчас, объёме произвёл. Но к сожалению, у нас нет законов и нет практики, которая защитила бы рубль от игры против него», — сказал Колташов.

В числе таких мер, способствующих стабилизации рубля, экономист назвал ограничения на вывод капиталов, на покупку валюты и вывод её из страны, в том числе в офшоры. Также правильной мерой было бы введение специальных налогов на короткие операции с валютой.

«А между тем, это все является необходимыми мерами для поддержания курса рубля в условиях, когда Центральный банк уже понизил ключевую ставку», — заявил Колташов.

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