Нижний Новгород, , 17:37 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии движения по новой дороге Неклюдово-Золотово. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По оценкам властей, интенсивность движения в связи с открытием нового участка трассы вырастет на треть — до 34 тыс. машин в сутки.

«Новая развязка разделит транспортные потоки из борского и кировского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода. Машины смогут двигаться быстрее, а это улучшит не только транспортную, но и экологическую обстановку», — уверен глава области.

Вырастет инвестиционная привлекательность севера региона, станет более востребованной недвижимость, улучшение дорожной ситуации позитивно отразится и на туристическом потенциале, добавил губернатор.

Дорога Неклюдово-Золотово была включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, стоимость выполнения работ составила около 4 млрд рублей. Всего было построено 8,31 км автодороги, пять путепроводов протяженностью 938 погонных метров и несколько переходов через железную дорогу.

ИА REGNUM напоминает, власти и автомобилисты возлагают большие надежды на новый участок дороги, которая должна положить конец знаменитой «Борской пробке». На протяжении десятилетий нижегородцы по пятницам стояли в многочасовой пробке сначала на территории микрорайона Мещерское озеро, затем по воскресеньям на дамбе на въезде в Нижний Новгород. После ввода в эксплуатацию нового моста через Волгу пробка переместилась в район Борской развязки. Сейчас транспортные потоки из борского и кировского направлений будут разделены, что должно решить проблему.

Ранее планировалось, что дорога Неклюдово-Золотово будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

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