Москва, , 17:38 — REGNUM Одного снижения ключевой ставки для начала восстановления российской экономики недостаточно. Об этом 23 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По его мнению, в Центральном банке России осознали, что ключевая ставка уже не может сыграть существенной роли для улучшения ситуации в экономике страны. Именно с этим и связано решение не снижать уровень ключевой ставки.

«Наконец-то выяснилось, что, хотя и кредит, и снижение ставки, как его основа, являются важным инструментом для оживления российской экономики, все-таки этот инструмент недостаточен. И если еще снизить ставку, мы не получим пропорциональных улучшений в экономике просто потому, что люди, исходя из многих иных причин не будут спешить за кредитами. Соответственно, мы не получим того самого желаемого начала нового инвестиционного и торгового цикла на основе повышения спроса на недвижимость за счет использования кредитного инструмента. Поэтому Центробанк принял ожидаемое решение и ключевую ставку не изменил», — сказал Колташов.

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