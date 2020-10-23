Майкоп, , 17:19 — REGNUM Республика Адыгея заинтересована в расширении сотрудничества ДОМ. РФ в целях развития жилищного строительства в регионе. Об этом сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе рабочей встречи с генеральным директором ДОМ. PФ Виталием Мутко, которая состоялась 23 октября в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Рабочая встреча гендиректора ДОМ.PФ Виталия Мутко и главы РА Мурата Кумпилова Пресс-служба главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи поблагодарил Виталия Мутко за поддержку инициатив региона, он отметил важность конструктивного взаимодействия с федеральным центром в решении значимых задач, связанных с жилищным строительством и развитием городской среды в регионе. На встрече отмечалось, что с января по август 2020 года в Адыгее выдано ипотечных кредитов на 3,1 млрд рублей, что на 32% выше уровня того же периода 2019 года. Виталий Мутко отметил, что такому активному росту способствовали меры государственной поддержки.

«Наша компания как финансовый институт развития в жилищной сфере ставит перед собой задачу обеспечить доступность жилья и стабильность ипотечного рынка. Для достижения этих целей в Адыгее мы предлагаем запустить льготную ипотеку с субсидированием ставки для отдельных категорий жителей региона, наладить сотрудничество по проектному финансированию. Специалисты Банка ДОМ. РФ готовы помогать застройщикам Адыгеи», — сказал Виталий Мутко.

Мутко также выступил с предложением к региону рассмотреть программу по вовлечению неэффективно используемых федеральных земель в оборот, что помогает развитию жилищного строительства. Мурат Кумпилов, в свою очередь, отметил, что республиканские органы власти нацелены на дальнейшее развитие жилищного строительства, выполнение задач, которые ставит президент Владимир Путин по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», и для достижения целевых показателей необходимо эффективное использование всех возможностей, которые предоставляет федеральный центр.

«Мы видим, что и в переходе на новый механизм финансирования строительных проектов, и в ипотечном кредитовании, и в освоении неиспользуемых земель у нас есть хорошие возможности для дальнейшего развития. Считаю крайне важным расширять сотрудничество с ДОМ.РФ. Программы компании, ее опыт помогут решить жилищный вопрос многим жителям Республики Адыгея», — сказал Мурат Кумпилов.