Москва, , 17:15 — REGNUM Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле принял участие в работе Валдайского клуба.

В дискуссии «Деглобализация — политический миф или экономическая реальность? Как будет строиться экономическое взаимодействие после пандемии» участвовали помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета (RDCY) Ван Вэнь, сопредседатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Реймонд Далио и президент Корейского института международной экономической политики Хынчонг Ким.

Давая старт дискуссии, её модератор, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик отметил, что мировая экономика по-прежнему тесно взаимосвязана, но политический барометр все яснее указывает на обострение соперничества, а пандемические угрозы толкают к изоляции. Он попросил Ксавье Роле оценить перспективы трансформации производственных цепочек, разорвавшихся в результате пандемии.

Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» подчеркнул, что на цепочки поставок по всему миру оказала влияние не только пандемия, но и обострение конкуренции между США и Китаем.

Несмотря на это, лидеры своих отраслей предпринимают эффективные усилия по сохранению производственно-логистических цепочек для обеспечения бесперебойного производства товаров первой необходимости. В качестве примера Ксавье Роле привел компанию «ФосАгро», которая благодаря реализации комплекса профилактических мер смогла сохранить здоровье трудовых коллективов и стабильность поставок минеральных удобрений, обеспечивающих продовольствую безопасность в России и мире.

«Я не думаю, что глобализация остановилась. Мы живем в квантовом мире, где все элементы взаимосвязаны. И решить глобальные проблемы возможно только общими усилиями», — заявил Ксавье Роле, добавив, что сегодня в мире учеными предпринимаются значительные усилия по созданию вакцины против COVID-19, во главе которых стоит Россия, зарегистрировавшая уже две вакцины.

Он отметил, что опыт кризиса 2008 года подтверждает неэффективность самоизоляции и попыток решить экономические трудности на уровне отдельных государств. Текущий кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, также требует глобального ответа.

«От него будет зависеть, как будет выглядеть период постковидного восстановления мировой экономики, который до тех пор, пока не будет обеспечено стабильное и эффективное взаимодействие между ведущими мировыми державами, будет напоминать по форме букву W — мы будем идти от взлетов к новым падениям», — рассказал Ксавье Роле, в 2009—2017 годах занимавший должность генерального директора London Stock Exchange Group (LSEG).

По его словам, у человечества уже есть примеры успешного взаимодействия в области глобального управления, сложившиеся в последние годы.

«Так, ООН за последнее десятилетие добилось значительных успехов в создании платформ, связанных с поиском ответа на вызовы изменения климата, загрязнение окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов. Причем не только на межправительственном уровне, но и на уровне бизнеса. Практическим примером успеха стало создание Глобального договора ООН, объединившего социально-ответственные компании по всему миру», — подчеркнул председатель Совета директоров ФосАгро, входящей в число 41 компании в мире, обладающих статусом лидера этой платформы.

Положительный опыт должен быть распространен на другие области взаимодействия. При этом ключевой сферой на текущем этапе является торговля. Отсутствие барьеров и пошлин, свободное движение товаров и услуг позволит миру быстрее преодолеть последствия пандемии и сделать экономическое развитие более устойчивым», — резюмировал Ксавье Роле.

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