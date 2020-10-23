Москва, , 16:59 — REGNUM Банк России не видит рисков для финансовой системы страны в связи с ослаблением курса рубля. Об этом заявила 23 октября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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"В валютной динамике мы не видим существенных рисков для финансовой стабильности», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Набиуллина отметила, что валютный курс складывается под влиянием целого ряда рыночных факторов и «отражает те события, которые происходят».

На сегодняшний день ликвидности на рынках достаточно, объёмы торгов находятся в рамках нормы и вмешательство регулятора в таких условиях не требуется, заключила она.

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