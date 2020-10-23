Чебоксары, 23 октября 2020, 16:54 — REGNUM Около 1 млн рублей задолжало автономное учреждение минприроды Чувашии «НИИ Экологии» своим 19 работникам. Об этом 22 октября сообщила прокуратура Чувашии, которая провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в части выплаты заработной платы.
В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).
После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена.
Автономное учреждение Чувашской Республики «Научно-исследовательский институт экологии и природопользования» Минприроды Чувашии было образовано 9 июля 1996 года. Институт создан для решения актуальных научно-практических и прикладных задач в области экологии и природопользования и является подведомственной Министерству природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Чувашстата на 1 сентября 2020 года задолженность по заработной плате в 10 организациях составляла 19,95 млн рублей перед 257 работниками.