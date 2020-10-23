Москва, , 16:57 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) России не стал снижать ключевую ставку, поскольку это привело бы к новому падению рубля. Об этом 23 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, сохранение Центральным банком ключевой ставки на достигнутом уровне в 4,25% являлось предсказуемым.

«Я говорил о том, что Центробанк на новое снижение ключевой ставки, скорее всего, не пойдёт. Причина этого состояла в том, что имелись бы негативные последствия для курса российской валюты, а следственно и для возможного восстановления российской экономки от уже произошедшего снижения курса. Потому что не без снижения ключевой ставки произошла вторая девальвация рубля осенью этого года», — сказал Колташов.

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