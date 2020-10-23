Москва, , 16:44 — REGNUM Политика льготных ставок по ипотеке является пока что эффективным инструментом для поддержки экономики, но может иметь и негативные последствия. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Мы поддержали продление льготной программы по ипотеке до середины следующего года. Считаем, что эта программа действительно очень эффективная, очень востребованная. И показала себя как очень удачный инструмент антикризисной политики», — заявила Набиуллина.

Но говоря о дальнейшем ходе событий, нужно иметь в виду последствия, отметила она.

«Сейчас риска перегрева мы не видим. Но мы должны очень внимательно следить за ценами на жильё. Для чего нужна программа льготной ипотеки? Чтобы повысить доступность жилья для людей, и важно, чтобы то снижение процентной ставки, которое происходит — оно происходит и под влиянием денежно-кредитной политики, и благодаря программам правительства по субсидированной ставке, чтобы этот выигрыш для людей не съедался ростом цен на жилье», — указала Набиуллина.

«Что это означает? Когда мы стимулируем спрос с помощью таких программ, мы должны быть уверены, что предложение не является узким звеном и что у нас не происходит существенного роста цен», — пояснила она.