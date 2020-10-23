Москва, , 16:43 — REGNUM Одним из основных условий введения цифрового рубля в России является максимальная конфиденциальность его использования, однако это не предполагает анонимности денежных операций. Об этом заявила 23 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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"Анонимности не будет в том смысле, которая есть при использовании наличных. Но предполагается, что конфиденциальность будет усилена», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По словам Набиуллиной, цифровому рублю будет присваиваться уникальный код по аналогии с бумажными деньгами, что «повысит прозрачность» при операциях с ним.

При этом предполагается, что держать реестр цифровых валют будет Центробанк, но пока не решено, сможет ли кто-то ещё, кроме регулятора, видеть данные операции. Это будет зависеть от того, какая модель функционирования цифрового рубля будет выбрана в итоге, пояснила глава ЦБ.

Вместе с тем регулятор исходит из необходимости «обеспечить максимум доверия» к цифровому рублю при его внедрении, заключила Набиуллина.

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