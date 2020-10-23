Ростов-на-Дону, , 16:42 — REGNUM В Ростовской области сократило производство мяса и птицы. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата за январь-сентябрь 2020 года, сообщает ИА REGNUM.

Так, в отчёте территориального органа госстатистики указано, что на Дону за девять месяцев 2019 года было произведено 179,5 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Этот показатель ниже прошлогоднего на 8,1%.

Производство молока осталось примерно на уровне прошлого года — 850,7 тыс. тонн. Яиц получено 1 млрд 335,5 млн штук, что на 2,2% выше показателей 2019 года.