Нижний Новгород, , 16:41 — REGNUM В Нижегородской области продолжают расти объемы производства продовольственных товаров. За январь — сентябрь 2020 года работающие в регионе предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выпустили продукцию на сумму около 90 млрд рублей.

По словам губернатора Глеба Никитина, пищевая промышленность Нижегородской области активно расширяет производство за счет участия в госпрограммах льготного кредитования.

«Только по областной программе с начала этого года в пищевую отрасль было привлечено более 600 млн рублей», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что областная программа льготного кредитования предусматривает возмещение 80% ключевой ставки Центробанка России по краткосрочным кредитам, а также 100% — 120% ключевой ставки по инвестиционным кредитам.