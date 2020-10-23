Улан-Батор, , 16:36 — REGNUM Из-за негативного воздействия пандемии COVID-19 на экономику Монголии налоговые поступления снизились на 19,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует отчёт Национального статистического комитета Монголии.

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Больше всего пострадала горнодобывающая промышленность, где спад в период пандемии составил 59%. При этом аграрный сектор вырос на 59%.

Снижение налоговых поступлений в бюджет Монголии среди прочих связано с действиями властей, направленными на поддержку предприятий в условиях пандемии.

Отметим, с 9 апреля власти начали принять комплексные меры мер по защите здоровья и доходов граждан, сохранению рабочих мест и стимулированию экономики в условиях пандемии.

В рамках этих мер, компании были освобождены от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при импорте наборов диагностических тестов на коронавирусную инфекцию, лекарств, медицинских изделий, оборудования, дезинфицирующих средств и масок. Также граждане освобождены от уплаты подоходного налога, импорт сахара, растительного масло, всех видов риса и пшеницы был освобожден от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость. Срок закона об освобождении физических лиц от подоходного налога истек 1 октября, но власти решили продлить до 31 декабря 2020 года.

Отметим, по состоянию на 23 октября количество случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло 328, 312 из них выздоровели.

За весь период пандемии в Монголии не было зафиксировано ни одного случая передачи вируса внутри страны.