Москва, 23 октября 2020, 16:34 — REGNUM Низкая ключевая ставка Банка России — это мера необходимая, но недостаточная для того, чтобы российские компании получили доступ к финансовым ресурсам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
С другой стороны, как пояснила Скрыль, дальнейшее снижение ключевой ставки мало отразится на бизнесе, так как даже более низкий процент по кредиту не обеспечит моментальное восстановление спроса на рынке.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что ключевая ставка Банка России едва ли изменится до конца года.