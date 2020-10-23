Москва, , 16:34 — REGNUM Низкая ключевая ставка Банка России — это мера необходимая, но недостаточная для того, чтобы российские компании получили доступ к финансовым ресурсам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Чтобы повысить доступность финансовых инструментов, необходимо увеличить привлекательность инвестиций в реальный сектор экономики, — сказала она. — В частности, расширить возможности по финансированию промышленности, агропромышленной отрасли, пищевых производств. ЦБ необходимо сосредоточиться на изменении политики многих банков к инвестированию реального сектора».

С другой стороны, как пояснила Скрыль, дальнейшее снижение ключевой ставки мало отразится на бизнесе, так как даже более низкий процент по кредиту не обеспечит моментальное восстановление спроса на рынке.

«При этом не исключено, что при существенном падении реальных доходов населения низкий показатель ключевой ставки может усугубить ситуацию, — сказала Скрыль. — До этого у населения была хоть какая-то возможность сохранить и отчасти приумножить свои накопленные средства, воспользовавшись депозитом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что ключевая ставка Банка России едва ли изменится до конца года.