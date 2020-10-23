Москва, , 16:33 — REGNUM Влияние дезинфляционных факторов из-за обострившейся эпидемии коронавируса может повлечь необходимость проведения ещё более мягкой денежно-кредитной политики. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Более значительное влияние дезинфляционных факторов может потребовать более длительной и, возможно, более выраженной мягкой денежно-кредитной политики, чем сейчас предполагает базовый сценарий», — заявила Набиуллина.

«При этом мы учитываем, что важна устойчивость нашей денежно-кредитной политики при различных сценариях развития событий, чтобы обеспечивать поддержание инфляции вблизи 4%», — указала она.

Это особенно важно сейчас, принимая во внимание широкий спектр разнонаправленных факторов, оказывающих влияние на ситуацию.