Москва, , 16:24 — REGNUM Глобальной закредитованности экономики РФ, которая могла бы вызвать цепную реакцию банкротств, например в случае преобладания кредитов в долларах и евро, как это было в 2013 году, сейчас не наблюдается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил кандидат экономических наук, доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. Так он прокомментировал новость о том, что объем кредитов, выданных в РФ физическим лицам, превысил 19 трлн рублей.

«Рост кредитов связан с периодом пандемии. Государство активно идет на помощь организациям. Физические лица также вынуждены использовать кредиты для выживания. Однако ситуация в целом достаточно управляемая, и население уже адаптировалось к текущим условиям, — сказал Филиппов. — Маловероятно, что долги физических лиц будут дальше расти такими же темпами. Пандемия оказалась шоковым фактором, поэтому людям понадобились средства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что в России микрофинансовые организации играют все более значимую роль в экономической жизни страны.

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