Москва, 23 октября 2020, 16:24 — REGNUM Глобальной закредитованности экономики РФ, которая могла бы вызвать цепную реакцию банкротств, например в случае преобладания кредитов в долларах и евро, как это было в 2013 году, сейчас не наблюдается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил кандидат экономических наук, доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. Так он прокомментировал новость о том, что объем кредитов, выданных в РФ физическим лицам, превысил 19 трлн рублей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что в России микрофинансовые организации играют все более значимую роль в экономической жизни страны.
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