Москва, , 16:23 — REGNUM Ухудшение эпидемиологической ситуации в России в основном будет иметь дезинфляционный эффект на экономику. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Ухудшение ситуации с пандемией будет иметь преимущественно дезинфляционный эффект. В том же направлении действует и возможное замедление роста мировой экономики», — заявила Набиуллина.

«При этом сейчас усилились краткосрочные проинфляционные риски, связанные с ситуацией на финансовых рынках», — продолжила она.

По её словам, повышательное влияние на цены также может проявляться в случае, если эпидемиологическая обстановка окажет не только на спрос, но и на предложение товаров и услуг.

«Хотя на краткосрочном горизонте соотношение проинфляционных и дезинфляционных факторов может изменяться, на среднесрочном горизонте, по нашей оценке, преобладают дезинфляционные риски. Поэтому мы по-прежнему видим пространство для снижения ключевой ставки», — уточнила Набиуллина.