Москва, , 16:20 — REGNUM Банк России считает цифровой рубль многообещающим проектом для российской экономики. Об этом заявила на пресс-конференции 23 октября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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"Этот проект многообещающий. На наш взгляд, он очень органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики в целом», — сказала она.

Глава ЦБ отметил, что в настоящее время «происходит цифровая трансформация» экономики, а следовательно, «должна происходить и трансформация системы расчётов».

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