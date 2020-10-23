Москва, 23 октября 2020, 16:16 — REGNUM В долгосрочной перспективе мировая цена на нефть не будет высокой и, во всяком случае, не достигнет того уровня, который был до мирового экономического кризиса 2008−2009 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Кукушкин. Так он прокомментировал слова министра энергетики России Александра Новака, который сказал, что его ведомство ожидает восстановления объемов добычи нефти в 2021 году.
Однако, как подчеркнул Кукушкин, в долгосрочной перспективе цена на нефть не будет высокой.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Каленов заявил, что экспорт нефти вряд ли вернется к тем уровням, которые были до пандемии коронавируса.
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