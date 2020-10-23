Москва, , 16:13 — REGNUM Снижение ключевой ставки не всегда влечёт снижение всех остальных ставок в экономике в целом. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Снижение ключевой ставки в обычной ситуации должно вести к уменьшению процентных ставок по всем финансовым инструментам и некоторому снижению курса рубля, что в совокупности даёт смягчение денежно-кредитных условий», — заявила Набиуллина.

«Но при неустойчивой ситуации на финансовых рынках и повышенных рисках снижение ключевой ставки может привести к росту ставок по долгосрочным финансовым инструментам и более значительной реакции валютного курса, чем в стабильных условиях», — указала она.

В итоге денежно-кредитные условия могут даже ужесточиться.

«Мы должны аккуратно использовать пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — добавила Набиуллина.