Нижний Новгород, , 16:10 — REGNUM В январе-сентябре 2020 года работающие в Нижегородской области предприниматели получили в качестве господдержки свыше 400 млн рублей льготных микрозаймов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Саносян.

По его словам, количество получателей микрокредитов за это время также увеличилось до 189, то есть почти в два раза.

Причем наиболее часто микрозаймы брали бизнесмены из Нижнего Новгорода — за девять месяцев им выдано 115 займов на общую сумму свыше 266 млн рублей.

Также заместитель главы региона отметил, что в 2020 году была произведена докапитализация на сумму почти 400 млн рублей Агентства по развитию системы гарантий, что позволит дополнительно получить поддержку еще 200 нижегородским компаниям.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бизнесмены Нижегородской области получили возможность взять государственные микрокредиты на сумму до 5 млн рублей под 1−10% годовых на срок до трех лет. А в период действия режима повышенной готовности максимальный срок займа снижен до двух лет.

Также представители пострадавших от пандемии отраслей могут получить от государства специальный микрозайм «Антикризис», который выдается под 1−6% годовых.