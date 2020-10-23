Москва, , 16:04 — REGNUM Решения по ключевой ставке будут корректироваться с учётом уточнений мер правительства России в отношении фискально-бюджетной политики. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«В наш базовый прогноз мы закладываем те проектировки, которые представлены в проекте основных направлений бюджетной политики на 2021−2023 годы», — заявила Набиуллина.

«Принимая решения по ключевой ставке, мы будем учитывать возможные уточнения мер правительства», — указала она.