Москва, , 15:57 — REGNUM В 2020 году пространство для снижения ключевой ставки сохраняется. Об этом сегодня, 23 октября, в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы по-прежнему видим пространство для снижения ключевой ставки, — подчеркнул глава Центробанка. — Хотя на краткосрочном горизонте соотношение проинфляционных и дезинфляционных факторов может изменяться, на среднесрочном горизонте, по нашей оценке, преобладают дезинфляционные риски».

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Набиуллина добавила, что при принятии решения регулятор будет оценивать текущие показатели, а также учитывать прогнозные оценки, геополитические факторы и ситуацию на финансовых рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября совет директоров Центрального Банка России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Напомним, ключевая ставка находилась на уровне 4,25% с 27 июля. Банк России оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки на грядущих заседаниях.