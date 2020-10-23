Москва, , 15:54 — REGNUM Российские микрофинансовые организации оказались в сложном положении и решили снизить выдачу микрокредитов почти на 3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал соответствующие данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

"Падение доходов, растущая закредитованность населения, просрочка по этой задолженности после первой волны и неоправданные надежды на скорое восстановление экономической активности, в том числе из-за второй волны, ставят МФО в сложное положение, — сказал он. — Уменьшение количества качественных заемщиков и нежелание МФО рисковать привели к снижению выдачи микрозаймов».

Как полагает экономист, ужесточение рисковой политики МФО и увеличение числа реструктуризаций на фоне высокой долговой нагрузки населения приведет к дальнейшему сокращению объема выдаваемых микрозаймов.

«МФО тратят все больше денег на маркетинг, дабы привлечь новых клиентов. Но сделать это будет сложно, особенно небольшим игрокам», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юлия Финогенова заявила, что В России у микрофинансовых организаций все больше клиентов с высокими доходами, и все меньше с низкими.

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