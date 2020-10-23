Москва, , 15:53 — REGNUM Центральный Банк России существенно уточнил прогноз по платёжному балансу из-за пересмотра вверх оценок по экспорту. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Текущий счёт ожидается существенно выше на всём прогнозном горизонте. Это связано и с пересмотром объёмов, и с ожидаемой ценовой конъюнктурой на товары российского экспорта», — заявила Набиуллина.

«Мы уточнили предпосылку по среднегодовой цене нефти на 2021 год с 40 до 45 долларов за баррель с учётом складывающейся динамики цен. А также предполагаем сохранение стабильной ситуации на нефтяном рынке», — указала она.