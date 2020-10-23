Москва, 23 октября 2020, 15:47 — REGNUM В России следует остановить падение реальных доходов населения, так как в противном случае у граждан страны могут возникнуть трудности с погашением взятых ими кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал новость о том, что объем кредитов, выданных физическим лицам, на 1 сентября составил 19,06 трлн рублей.
В связи с этим, как пояснил Марков, большинство банков не изменяли своих подходов к кредитованию и не делали их более строгими.
Экономист пояснил, что указанный рост кредитов физлиц сам по себе не опасен для российской экономики и банковской системы. Однако крайне важно создать условия, которые бы препятствовали дальнейшему сокращению реальных располагаемых доходов населения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ заявила, что «принятые решения по снижению ключевой ставки продолжают транслироваться в смягчении денежно-кредитных условий, ценовой политике банков».
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