Москва, , 15:47 — REGNUM В России следует остановить падение реальных доходов населения, так как в противном случае у граждан страны могут возникнуть трудности с погашением взятых ими кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал новость о том, что объем кредитов, выданных физическим лицам, на 1 сентября составил 19,06 трлн рублей.

«На 1 сентября отмечен существенный прирост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, — сказал Марков. — Прирост составил 2,2 трлн руб., а совокупный объем предоставленных кредитов вырос до 19,06 трлн руб. Причин этого может быть несколько. Во-первых, вводившиеся весной ограничения и вызванный ими кризис не оказали значительного влияния на показатели кредитного портфеля и платежную дисциплину заемщиков (сумма просроченной задолженности по кредитам физлиц составила на 1 сентября 2020 года 915,6 млрд руб., а на 1 сентября 2019 года она равнялась 815,2 млрд руб.)».

В связи с этим, как пояснил Марков, большинство банков не изменяли своих подходов к кредитованию и не делали их более строгими.

«Во-вторых, многие жители РФ, оптимизировали свои расходы за время пандемии и нашли возможности для решения жилищных вопросов, используя ипотеку, которая является одним из драйверов отмеченного прироста, — сказал Марков. — И, наконец, еще одним фактором стало то, что за время вводившихся ограничений многие граждане потратили часть своих сбережений. Поэтому им пришлось обращаться за кредитами в банки».

Экономист пояснил, что указанный рост кредитов физлиц сам по себе не опасен для российской экономики и банковской системы. Однако крайне важно создать условия, которые бы препятствовали дальнейшему сокращению реальных располагаемых доходов населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ заявила, что «принятые решения по снижению ключевой ставки продолжают транслироваться в смягчении денежно-кредитных условий, ценовой политике банков».

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