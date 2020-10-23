Москва, , 15:46 — REGNUM Экономика России вернётся к докризисному уровню в первом полугодии 2022 года. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Пока мы сохраняем наши прогнозные предпосылки и параметры. Экономика будет восстанавливаться темпом 2,5−3,5% в 2022 году и 2−3% в 2023 году», — заявила Набиуллина.

«Мы по-прежнему ожидаем, что возврат к докризисному уровню произойдёт в первом полугодии 2022 года», — указала она.