Наро-Фоминск, Московская область, , 15:53 — REGNUM В Подмосковье планируется создать новый комплекс по производству коровьего и буйволиного молока. Об этом 23 октября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Предприятие аграрно-промышленного комплекса будет работать в Наро-Фоминском округе. Строительство роботизированного молочно-животноводческого комплекса начнется в 2021 году.

Предполагается, что реализация проекта принесёт региональному бюджету поступлений на 1,16 млрд рублей. При этом на реализацию проекта инвестор планирует потратить 3,1 миллиарда рублей. После запуска мощности комплекса позволят производить по 30 тысяч тонн коровьего и две тысячи тонн буйволиного молоко высшего сорта за год.