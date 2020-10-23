Стокгольм, , 15:45 — REGNUM Стоимость базовой версии первого электромобиля компании Volvo Cars в США без учета льгот равна 53,99 тыс. долларов (около 4,15 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба шведского автопроизводителя.

Первым электрокаром компании стал кроссовер под названием XC40 Recharge. В движение электромобиль приводят два электрических двигателя, размещённых по одному на каждой оси. Общая пиковая производительность моторов равна 408 лошадиных сил. Силовой агрегат позволяет разогнаться автомобилю до «сотни» за 4,9 с. Питается движок от аккумуляторной батареи ёмкостью 78 кВт-ч.

Автомобиль имеет режим быстрой зарядки, при котором 80% аккумулятора заряжается за 40 минут. Дальность хода электрокара превышает 400 км (по циклу WLTP). Максимальная масса прицепа, которую может осилить автомобиль составляет 1,5 т.

Ожидается, что новинка появится и на российском авторынке.

Напомним, сборка Volvo XC40 Recharge стартовала в начале октября текущего года на заводе в бельгийском городе Гент.

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