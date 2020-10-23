Москва, , 15:41 — REGNUM Динамика внешней торговли в случае с Россией оказалась лучше, чем прогнозировалось первоначально. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«При уточнении прогноза мы принимали ряд факторов: произошло ослабление рубля. Период активного восстановительного роста, то есть первоначальный отскок после снятия весенних ограничительных мер, практически завершился», — заявила Набиуллина.

«Эпидемиологическая обстановка ухудшается, что уже отражается на экономической активности. При этом динамика экспорта с начала года сложилась лучше ожиданий. Это касается как экспорта нефти и газа, так и товаров ненефтегазового экспорта, в частности, золота», — указала она.

Учёт этих разнонаправленных факторов и привёл к пересмотру прогноза ВВП вверх.

«По оценкам, ВВП снизится на 4−5% по итогам 2020 года, что лучше, чем прогнозировалось в июле», — пояснила председатель Банка России.