Москва, , 15:41 — REGNUM В четвёртом квартале 2020 года может наблюдаться замедление темпов восстановления российской экономики. Об этом сегодня, 23 октября, в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Читайте также: Путин заявил о восстановлении экономики по ряду позиций

Она пояснила, что это связано с осложнением ситуации с пандемией и распространением коронавирусной инфекции.

«В условиях осложнения ситуации с пандемией в четвёртом квартале и, возможно, в начале 2021 года экономика будет восстанавливаться несколько медленнее, чем мы прогнозировали ранее», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Также по теме: Мишустин заявил, что восстановление экономики РФ идёт быстрее прогнозов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день экономика России демонстрирует восстановление по ряду направлений. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе-сентябре находилась вблизи уровней 2019 года. Кроме того, по его словам, похожая картина наблюдается в части грузооборота на железной дороге.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что восстановление российской экономики после спровоцированного пандемией коронавируса кризисом произошло быстрее, чем прогнозировалось. Так, с начала года инфляция составила чуть более 3%. При этом уже в 2021 году ожидается возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%.