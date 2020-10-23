Москва, 23 октября 2020, 15:34 — REGNUM Только драматичные новости с мировых финансовых рынков заставят ЦБ РФ снова повышать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя новость о том, что Банк России оставил без изменений ключевую ставку.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему ЦБ РФ решил не менять ключевую ставку.
Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ запаниковал и перестарался со снижением ключевой ставки?
Читайте развитие сюжета: Ключевая ставка ЦБ РФ не изменится до конца 2020 года – прогноз