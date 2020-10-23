Москва, , 15:34 — REGNUM Только драматичные новости с мировых финансовых рынков заставят ЦБ РФ снова повышать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя новость о том, что Банк России оставил без изменений ключевую ставку.

«Сейчас ЦБ РФ загнал себя в патовую ситуацию, когда «снижать нельзя повысить» требует четкой пунктуации, а чернила в ручке под названием «Управление ключевой ставкой» закончились безнадежно, — сказал Ордов. — Апатия ЦБ РФ, скорее всего, надолго, если только драматичные новости с мировых финансовых фронтов не дадут сверхчеткий сигнал о необходимости повышения ставки для спасения рубля и российского финансового рынка ценой углубления экономической депрессии. Возможно, выборы в США станут триггером, способным заставить ЦБ РФ реагировать, но это все будет лишь в фарватере решений ключевых мировых ЦБ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему ЦБ РФ решил не менять ключевую ставку.

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