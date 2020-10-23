Москва, , 15:31 — REGNUM Финансовый сектор РФ сейчас стремительно отыгрывает последствия прежних скоропалительных решений о понижении ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России решил пока не менять величину ключевой ставки.

«ЦБ РФ перешел в привычный для себя режим принятия решений. Гроза и гром II квартала 2020 года прошли. Причем ужас и паника экономических властей сломали психологию и стереотип принятия решения о ключевой ставке со стороны ЦБ РФ. Это привело к стремительному снижению ставки до 4,25%, хотя еще в начале апреля 2020 она составляла 6%, — сказал Ордов. — Возможно, ЦБ РФ перестарался со снижением, сделав это слишком быстро, поэтому до сих пор финансовый сектор «отыгрывает» последствия столь скоропалительного снижения ключевой ставки через ставки по кредитам и депозитам, доступность кредитов и реструктуризацию ранее выданных».

Как пояснил экономист, снижение ставки усилило давление на рубль, спровоцировав инфляционные процессы, которые пока лишь нарастают.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, совет директоров Центрального Банка России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%.

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