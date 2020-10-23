Москва, 23 октября 2020, 15:31 — REGNUM Финансовый сектор РФ сейчас стремительно отыгрывает последствия прежних скоропалительных решений о понижении ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России решил пока не менять величину ключевой ставки.
Как пояснил экономист, снижение ставки усилило давление на рубль, спровоцировав инфляционные процессы, которые пока лишь нарастают.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, совет директоров Центрального Банка России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%.
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