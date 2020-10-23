Уфа, , 15:37 — REGNUM Увеличить суммы единовременных выплат молодым специалистам, работающим на предприятиях аграрно-промышленного комплекса с 500 тысяч рублей до 750 тысяч рублей, предложили в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался в госсобрании Башкирии на парламентских слушаниях, посвященных поддержке молодых специалистов села.

По словам заместителя министра сельского хозяйства республики Ляли Давлетбаевой, в агропромышленном комплексе ощущается сильный кадровый голод. Так, каждый год фиксируется нехватка работников в этой сфере всех категорий примерно на уровне 3,5 тысяч человек. Помимо этого, наблюдается увеличение среднего возраста аграриев. Так, удельный вес молодежи до 30 лет составляет лишь 8%, а работников старше 50 лет — 38%.

Она также отметила, что на селе остаются работать в большинстве своем выпускники среднепрофессиональных образовательных организаций (порядка 50% выпускников). Поэтому было предложено возмещать до 90% затрат по договорам о целевом обучении студентов, которые обучаются в таких образовательных учреждениях региона по сельскохозяйственным специальностям. Кроме этого, было предложено увеличить суммы единовременных выплат молодым специалистам, которые работают на предприятиях аграрно-промышленного комплекса с 500 до 750 тысяч рублей.

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