Москва, , 15:30 — REGNUM Ранее принятые решения по снижению ключевой ставки продолжают оказывать позитивное влияние на экономику России. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Мы видим, что принятые решения по снижению ключевой ставки продолжают транслироваться в смягчении денежно-кредитных условий, ценовой политике банков», — заявила Набиуллина.

По её словам, наряду со снижением процентных ставок смягчаются и неценовые условия кредитования.

«При этом мы также учитываем, что растёт роль льготных программ кредитования бизнеса и граждан. Доля субсидированной ипотеки в августе превышала 35% в объёме выданных кредитов. Месячный объём общей выдачи ипотечных кредитов достиг исторического максимума. Кредитование и малого бизнеса, доля краткосрочных кредитов, выданных по ставкам, близким к 2% годовых, выросла в августе с четверти до трети их общего объёма», — добавила она.

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