Москва, , 15:23 — REGNUM В мировой экономике сохраняется высокий уровень неопределённости. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Сохраняется высокая неопределённость относительно скорости восстановления мировой экономики, особенно учитывая, что в ряде стран повторно вводятся ограничительные меры», — заявила Набиуллина.

«Влияние на экономическую ситуацию оказывают и геополитические факторы, в том числе торговые противоречия, ситуация вокруг Brexit и предстоящие выборы в США», — указала она.

По её словам, ухудшение настроений отражается и в повышенной волатильности на глобальных рынках.

«В таких условиях поддержки со стороны внешнего спроса ожидать сложно», — отметила Набиуллина.