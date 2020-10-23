Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM В Ростовской области начался полноценный отопительный сезон. Теплом обеспечены социальные объекты и жилые дома во всех 55 муниципальных образованиях Дона. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 октября.

«В настоящее время запущены 3 тыс. 275 котельных всех форм собственности, что составляет 90,4% от их общего количества. В области теплом обеспечены 1 тыс. 234 здания лечебных учреждений, 1 тыс. 355 детских садов, 1 тыс. 384 школы, 157 детских домов и домов престарелых, также отопление поступило в 10 тыс. 687 жилых домов», — уточнил заместитель донского губернатора — министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.

ИА REGNUM напоминает, что досрочная подача тепла в Ростовской области началась 30 сентября в Кашарском районе.

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