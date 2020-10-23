Москва, , 15:17 — REGNUM В российской экономике усилились ожидания ускорения роста цен. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Инфляционные ожидания населения и предприятий повысились: они отчасти реагируют на курсовые колебания. Бизнес также отмечает рост издержек», — заявила Набиуллина.

Восстановление экономики замедлилось, прежде всего, в связи с динамикой внутреннего спроса.

«Это отражает показатели инвестиций и потребления, а также опережающие индикаторы потребительской и деловой активности. Как уже было отмечено, практически исчерпана поддержка со стороны отложенного спроса, который способствовал быстрому восстановлению экономической активности сразу после снятия весенне-летних ограничений», — указала она.

«Это восстановление происходило, в первую очередь, в секторах, ориентированных на производство потребительских товаров. Оживление в отраслях промежуточного производства было менее выраженным, при этом происходящее ухудшение эпидемиологической ситуации сдерживает рост расходов и потребления, влияет на инвестиционные планы бизнеса», — пояснила Набиуллина.