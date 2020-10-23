Пекин, , 15:19 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года продажи машин Jetta в Китае достигли рекордной отметки в 119 тыс. единиц. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Продажам автомобилей марки Jetta (принадлежит компании Volkswagen) способствовал вышедший в начале 2020 года трехрядный кроссовер Jetta VS7. Он за отчётный период был продан в количестве 26 867 экземпляров.

Модель была создана на базе Skoda Karoq с удлиненной колёсной базой. В движение машину приводит 150-сильный турбированный силовой агрегат TSI рабочим объёмом 1,4 л. Мотор агрегатируется с шестискоростной японской автоматической трансмиссией.

Базовая комплектация такого авто равна 111,8 тыс. юаней (около 1,2 млн. рублей).

Напомним, в октябре в России выросли цены на седан Volkswagen Jetta. Теперь стоимость седана в зависимости от комплектации составляет от 1 552 000 до 1 927 000 рублей.

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