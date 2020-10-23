Брюссель, , 15:23 — REGNUM Российское правительство организовало «значительные искажения рыночных механизмов в экономике». Это означает возможность введения в ЕС антидемпинговых пошлин на товары из России, говорится в опубликованном 23 октября докладе Еврокомиссии.

Доклад на 435 страницах подготовлен с целью реализации процедур ЕС по защите торговли. В нём рассмотрены макроэкономика РФ, основные факторы ценообразования, в том числе на рынке труда и энергии, а также ряд секторов экономики, включая производство стали, алюминия и химикатов.

«Авторы доклада фиксируют значительные искажения экономики, организованные правительством», — говорится в документе.

Фактически документ может служить юридической базой для антидемпинговых расследований против России в будущем, следует из слов первого замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Он отметил, что в основу доклада легли тщательные исследования российской экономики.

«Сегодняшний доклад станет еще одним элементом нашего инструментария для борьбы с нечестной торговлей», — заявил он.