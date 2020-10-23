Москва, , 15:11 — REGNUM Эффект отложенного спроса на инфляционную динамику практически исчерпан. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Влияние отложенного спроса на инфляцию в основном исчерпано. Произошедшее ослабление рубля ещё продолжает влиять на темпы роста цен. Это видно в первую очередь по непродовольственным товарам», — заявила Набиуллина.

Есть и ряд разовых факторов, которые временно замедляют динамику цен на услуги, подчеркнула она.

«В текущей эпидемиологической ситуации были даны рекомендации по ограничению роста цен на образовательные услуги. В некоторых регионах приняты решения о неполной индексации тарифов ЖКХ. В дальнейшем может происходить отложенная подстройка этих цен, что мы учитываем в прогнозе инфляции», — указала председатель Банка России.