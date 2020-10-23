Москва, , 15:06 — REGNUM Динамика по инфляции в России укладывается в базовый прогнозный сценарий. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Инфляционные процессы в целом развиваются в рамках нашего базового сценария», — заявила Набиуллина.

По итогам года в Банке России прогнозируют инфляцию в интервале 3,9−4,2%, напомнила она.

«Устойчивые показатели инфляции находятся вблизи 4%. Однако факторы со стороны спроса и предложения неоднородны и по-разному воздействуют на цены отдельных групп товаров и услуг», — пояснила председатель Банка России.