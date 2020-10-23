Москва, , 14:48 — REGNUM Несмотря на все негативные влияния, в России сохраняется ценовая стабильность. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

«Экономика в целом ещё не перешла к устойчивому, долгосрочному подъёму. <…> В России сохраняется, как мы знаем, ценовая стабильность, даже несмотря на действие ряда негативных факторов. На середину октября инфляция составила3,9% в годовом выражении, то есть в пределах целевого ориентира Центрального банка», — сказал Путин.

По его словам, на этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос: «Мы видим, здесь ещё хватает вопросов и проблем, но всё-таки он восстанавливается. Однако эксперты пока проявляют осторожность — ну и правильно — говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой».

Путин отметил, что в этой связи ключевым вопросом является увеличение доходов жителей страны и рост занятости: «На этой теме хотел бы остановиться отдельно, поскольку ситуация на рынке труда остаётся достаточно сложной. В сентябре, например, безработица в России составила, как вы знаете, 6,3%, по сравнению с августом её уровень практически не снизился».