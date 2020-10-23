Москва, , 14:49 — REGNUM По итогам сентября 2020 года российские автолюбители приобрели 375 легковых машин А-сегмента (сегмент машин особо малого класса), что на 26% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Доля автомобилей особо малого класса в общем объёме продаж на автомобильном рынке России в прошлом месяце составила 0,28%.

Лидером продаж среди автомобилей А-сегмента в сентябре стала модель KIA Picanto. Данную машину приобрели 324 человека, что на 30,6% больше, чем год назад, когда было реализовано 248 таких авто.

На втором месте разместилась модель Ravon R2, чьи продажи составили 45 экземпляров. Тройку лидеров А-сегмента замыкает с большим отставанием модель Suzuki Solio — всего два проданных авто в сентябре. Ещё в прошлом месяце был продан один автомобиль Smart Fortwo.

Напомним, в августе нынешнего года в России было куплено 384 автомобиля А-сегмента. Это на 3% больше, чем в августе прошлого года.

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