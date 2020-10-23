Уфа, , 14:52 — REGNUM Башкирская содовая компания (БСК) компенсирует своим работникам расходы на лечение COVID-19 в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

По сообщению пресс-службы компании, генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов принял решение о компенсации с 1 сентября текущего года каждому работнику предприятия затрат на лечение COVID-19 в размере до шести тысяч рублей. Данное решение было принято в рамках реализации программы повышения благосостояния трудового коллектива на 2020−2025 годы.

По его словам, люди являются главной ценностью компании. Руководство предприятия не имеет права оставлять сотрудников один на один с этой инфекцией. При этом он подчеркнул, что в некоторых случаях сумма компенсации может быть гораздо больше в зависимости от тяжести заболевания.

Сообщается, что с начала пандемии коронавируса, на предприятии были созданы все условия для недопущения распространения инфекции: были закуплены средства индивидуальной защиты, тепловизоры, витамины, термометры и другие. Во всех помещениях постоянно проводят санитарную обработку и соблюдают другие требования.

Отмечается, что компания направила 35 млн рублей на закупки продуктовых наборов для малоимущих жителей региона, а также семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карачаево-Черкесии закрыты на карантин классы в 33 школах