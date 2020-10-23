Стерлитамак, Башкирия, , 14:45 — REGNUM АО «Башкирская содовая компания» (БСК) приняла решение взять на себя расходы по лечению сотрудников, заболевших COVID-19. Как сообщает отдел информации и связей с общественностью компании, в рамках реализации программы повышения благосостояния трудового коллектива 2020−2025 гг., предложенной генеральным директором АО «БСК» Эдуардом Давыдовым, начиная с 1 сентября 2020 г. компания компенсирует каждому сотруднику, переболевшему COVID-19, затраты на лечение в размере до шести тысяч рублей. По информации издания «Курс дела», БСК стала первой в Башкирии компанией с такой программой.

«Люди — главная ценность компании, — подчеркнул Эдуард Давыдов, ‑ и мы не имеем права оставлять их один на один с этим заболеванием. Мы делаем все возможное, для сохранения здоровья каждого нашего работника. Чтобы облегчить финансовую нагрузку на тех, кто оказался под натиском инфекции, мы вводим программу поддержки в виде материальной помощи до 6 тысяч рублей. При этом хочу отметить, что в отдельных случая сумма может быть гораздо выше. Все зависит от уровня тяжести заболевания».

С самого начала пандемии на предприятии были приняты строгие меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции — закуплены витаминные наборы, средства индивидуальной защиты, термометры, тепловизоры и т.д. Проводится регулярная санитарная обработка всех помещений, введена обязательная термометрия работников. Применение масок на территории предприятия и санитарных требований обязательно.

Также БСК оказала финансовую поддержку по борьбе с COVID-19 в сумме 35 млн рублей. Эти средства направлены на приобретение продуктовых наборов для малоимущих жителей Башкирии, а также на помощь семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Ранее компания приняла участие в организации госпиталя для пациентов с подозрением на коронавирус при городской больнице №2 Стерлитамака. Были закуплены строительно-отделочные материалы, инвентарь, медицинское диагностическое оборудование, дезинфицирующие рециркуляторы воздуха, изготовлены боксы. Также для нужд медучреждения предоставлен грузовой транспорт. Медикам КБ №1 Стерлитамака предоставлены костюмы индивидуальной защиты.

Отдельно БСК оказала финансовую поддержку 10 муниципалитам: Альшеевский, Миякинский, Бижбулякский, Ермекеевский, Белебеевский, Аургазинский, Гафурийский, Ишимбайский, Стерлитамакский районы и г. Стерлитамак получили по 100 тыс. рублей. Эти средства направлены, в первую очередь, на поддержание больниц муниципальных образований.

Компания направила несколько тонн своей продукции — гипохлорита натрия — для приготовления раствора, используемого при дезинфекции дорог и тротуаров Стерлитамака.